Basare für die „MM“-Aktion

Sie sind ein Paradies für alle, die mit viel Liebe und Fantasie selbst gemachte Weihnachtsgeschenke sowie erlesenes Gebäck und Marmelade nach Hausfrauenart schätzen: Adventsbasare zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

Den Anfang macht der 51. Wohltätigkeitsbasar vom Netzwerk Haushalt (ehemals bekannt als Hausfrauenverband) am Samstag, 23. November, von 10 bis 16 Uhr im Stadthaus N 1, Podiumsgeschoss. „Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel finden Sie ausgesprochen hübsche und ausgefallene Sachen“, kündigt Vorsitzende Sybille Lotterer an und bekräftigt: „Das gibt es so nur bei uns!“

Dazu zählen erlesene Konfitüren, Weihnachtsgebäck aller Art, Hutzelbrot und Lebkuchen, viele schöne Stücke aus der Nah- und Handarbeitsstube wie Taschen, gehäkelte Netze sowie Stulpen, Socken, Schals und Mützen, aber ebenso Dekoratives aus der Bastelwerkstatt, frisch gebundene Adventskränze und Sträuße oder vielfältige Tischdekorationen. Über den Erlös dürfen sich die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ sowie weitere Einrichtungen freuen. Ebenso die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ sowie das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift vom Caritasverband profitieren vom Adventsbasar des Theresienkrankenhauses am Mittwoch, 27. November, 9 bis 15 Uhr, im Foyer des Krankenhauses an der Bassermannstraße. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019