Bastiaans Babypause: „Ich war unter Schock“

Die englisch-niederländische Boygroup „Caught in the Act“ (v.l.) mit Lee Baxter, Bastiaan Ragas und Eloy de Jong bei der Aufzeichnung der Fernsehsendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ 2016 in Magdeburg. Jetzt war Bastiaan Ragas in Mannheim und sprach mit „MM“-Mitarbeiterin Tanja Capuana-Parisi.

© dpa/Tröster