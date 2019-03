Bauantrag für Tiefgarage eingereicht

Als Tom Bock im Jahr 2012 auf dem lange brachliegenden Gelände der Turley-Kaserne als Investor und Architekt einstieg, da sprach der heute 58-Jährige davon, mindestens 100 Millionen Euro zu investieren. Inzwischen sind es nach seinen Angaben „etwa 130 Millionen“ und weitere „etwa 100 Millionen werden wahrscheinlich auch noch auf Baufeld 4 und 5 investiert werden“. Wie viel davon von Tom Bock (oberes Bild) und wie viel von den neuen Investoren kommen könnte, ließ der Mann aus Frankfurt offen. Auch die Projektentwickler aus Hamburg, die als Fortoon und Qcoon im Auftrag der nicht näher benannten Investoren firmieren, wollten sich zu konkreten Plänen noch nicht äußern.

Für Bock ist eines der drängendsten Themen die Tiefgarage unter dem Appellplatz. Dieser Platz ist umgeben von Gebäuden aus dem Altbestand, die unter Denkmalschutz stehen und weitestgehend vermietet oder verkauft sind. Bock hatte 2012 zehn der 14 Häuser erworben und drei Jahre später die Baufelder 4 und 5 für sechs Millionen Euro dazugekauft – und nun für 36 Millionen Euro weiterveräußert. „Die Tiefgarage unter dem Appellplatz versuchen wir seit 2014 abzustimmen. Wir brauchen sie am dringendsten. Wir haben jetzt einen Bauantrag gestellt und hoffen, dass die Baugenehmigung zügig ausgestellt wird, damit wir ausschreiben und bauen können“, sagte er dieser Zeitung auf Anfrage. Bis heute ist der Appellplatz eine von Findlingen und Absperrungen umgebene Grasfläche.

Für Achim Judt (unteres Bild), Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft MWSP – sie hatte im Jahr 2012 an Bock verkauft – ist Turley weiter auf einem guten Weg, auch „wenn einige Projekte länger brauchten, als 2012 gedacht“. Er bezeichnete „die Situation des ruhenden Verkehrs“, also des Parkens, „als in der Übergangszeit problematisch“. Zu dem Verkauf an neue Investoren sagte Judt: „Wir wussten, dass die Tom Bock Group auf der Suche nach neuen Partnern ist“. Vom Engagement des Hamburger Projektentwicklers Fortoon habe die MWSP „nach Unterzeichnung des Kaufvertrags Kenntnis erhalten“.

Mittlerweile komme man in regelmäßigen Abständen zusammen. Planungen würden mit der MWSP und den städtischen Fachbereichen im Detail abgestimmt. Fortoon und Qcoon seien erfahrene Projektentwickler, die für Qualität und Erfahrung stünden.

2012 sahen Prognosen anders aus

„Es freut uns, dass die Wohnungen im Baufeld 4 im Bestand behalten werden sollen. So werden viele Mietwohnungen auf Turley entstehen“, so Achim Judt. Zu dem etwa sechsmal höheren Weiterverkaufspreis der Baufelder 4 und 5 sagte Judt mit Verweis, keine Kenntnis vom Weiterverkaufspreis zu haben: „Als wir den Kaufvertrag 2012 mit der Tom Bock Group geschlossen haben, hatten wir eine andere Zeit. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt hat sich seitdem exponentiell entwickelt. 2012 sahen die Prognosen noch anders aus.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019