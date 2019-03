Bauarbeiten im Langen Schlag

In der Straße Langer Schlag in der Gartenstadt starten am kommenden Montag die Sanierungsarbeiten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle Neueichwaldstraße auch die Fahrbahn zwischen Donarstraße und Staudenweg erneuert. Der Abschnitt ist ab Montag voll gesperrt, die Arbeiten dauern laut Mitteilung voraussichtlich bis Anfang Mai. Eine halbseitige Verkehrsführung sei wegen des notwendigen Sicherheitsabstandes nicht möglich, heißt es. Die Stadt rät Autofahrern, den Bereich Langer Schlag großräumig zu umfahren. Schilder auf der Waldstraße würden die Verkehrsteilnehmer frühzeitig informieren. Verkehrsteilnehmer mit Ziel Käfertaler Wald und nördliche Gartenstadt werden gebeten, über die Waldpforte zu fahren. Wer in Bereiche südlich des Langen Schlags will, soll die Kassler Straße nutzen. Die Buslinie 53 wird ebenfalls umgeleitet und erhält in der Donarstraße eine Ersatzhaltestelle. imo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019