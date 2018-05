Bauarbeiter machen Platz für Stadtfest

Anzeige

Viele Bands spielen

Viel geboten ist meist schon am Nachmittag beim Kinderfest vom Stadtmarketing auf den Kapuzinerplanken. Hier kommt zur Eröffnung um 15 Uhr ein musikalischer Stargast: Stephan Ullmann, Sänger, Produzent und Juror der KiKA-Kinder-Casting-Show „Dein Song“, wird mit einem eigens komponierten Mannheim-Mitmachsong auf drei ereignisreiche Tage einstimmen. Eine neue Bühne gibt es zum ersten Mal – abseits des Stadtfestes – von Stadtmarketing und Music Commission Mannheim auf dem Münzplatz in Q 6/Q 7. Henning Wehland, Juror der Sat. 1-Kinder-Casting-Show „The Voice Kids“ und Mitglied der „Söhne Mannheims“, wird diese Bühne heute gegen 19 Uhr eröffnen. „Außenstellen“ des Kinderfests gibt es zudem im Innenhof der Musikhochschule in N 7 heute, Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr sowie im Nähladen „Naschl“, Lange Rötterstraße, heute und am Samstag.

Die offizielle Eröffnung des Stadtfests mit Bürgermeister Michael Grötsch und Fassbieranstich findet heute um 18 Uhr auf dem RNF Truck am Paradeplatz sowie um 19 Uhr an der Eichbaum-Bühne am Wasserturm statt. Musikalisch wird heute schon viel geboten: Am Wasserturm spielt ab 17.30 bis 23 Uhr – mit einer Pause um 19 Uhr – die Band „Tonsport“. Auf der Feuerio-Bühne geht es um 18.30 Uhr mit der Blue Jeans Band los, dann versprechen ab 21 Uhr die „Schlagerpiraten“ viel Spaß. Auf der Kulturnetz-Bühne wechseln sich ab 18.30 Uhr Leonie Greiner, Poetry Slammerin Anna Stöckl und Ize ab. Auf dem RNF Truck legt zunächst ab 18.30 Uhr „Küger rockt“ los, gefolgt von der von vielen Weinfesten bekannten Formation „Grabowsky“. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018