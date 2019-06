Baubeginn bei der Planetenallee

Die Idee hat viele von Anfang an überzeugt, trotzdem hat es zehn Jahre gedauert, bis der Vorstand des Freundeskreises Mannheimer Planetarium und Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstag in der Augustaanlage den ersten Spatenstich absolvieren konnten. Genau 31,9 Meter von der Bordsteinkante an der Kreuzung Werderstraße entfernt beginnt die Planetenallee (wir berichteten) mit Neptun, dem

...