Baubeginn bei Waldhaus-Erweiterung

Daniel Weissgärber und sein Team im Waldhaus kommen kaum nach, das enorme Interesse an ihrer Einrichtung zu befriedigen: An die 70 000 Menschen, die meisten davon Kinder und Jugendliche, haben bisher in der kleinen Einrichtung den Wald kennengelernt, viele von ihnen sogar zum ersten Mal tatsächlich Bäume, Laub und die vielfältigen Lebewesen des Forsts erlebt. In der kommenden Woche starten die

...