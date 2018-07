Baubeginn mit bekannten Gesichtern

Anzeige

Es wirkt, als wäre es erst gestern gewesen – weil man vielen der Akteure ja noch lange begegnet ist, sie gar heute noch weiter sieht: Aufnahmen vom Baubeginn und der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau des damaligen Reiß-Museums auf dem Quadrat D 5 im Jahr 1984 zählen zu den bedrohten Filmschätzen des Marchivum, weil die damals verwendete Videotechnik nur durch Digitalisierung für kommende Generationen zu retten ist.

Über Jahrzehnte lang ist D 5, zwischen dem Zeughaus in C 5 und dem Rathaus in E 5 gelegen, ein Parkplatz. Andererseits leidet das Museum der Stadt, das ja erst seit der Großspende von Curt Engelhorn im Jahr 2001 Reiss-Engelhorn-Museen heißt, unter Raumnot. Seit 1925 ist das Zeughaus in C 5 Heimat der Sammlung für Völkerkunde, Naturkunde und Urgeschichte, während die Stadtgeschichte im Schloss dargestellt wird. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs kann das Zeughaus zwar ab 1957 wieder genutzt werden, aber der Platz reicht nicht.

Debatten und Planungen ziehen sich über Jahre, ja Jahrzehnte. Es gibt Architektenwettbewerbe, die im Sande verlaufen, und Appelle des 1968 gegründeten Fördererkreises. Bei der Finanzierung hilft dann, dass die Stadt die „Harre-Villa“ am Oberen Luisenpark erbt. Die Stinnes-Teilerbin Erika Harre vermacht sie der Stadt ohne Auflagen – worauf sie sich zum Verkauf entschließt und den Erlös in den Museums-Erweiterungsbau fließen lässt. Geplant hat ihn Architekt Carlfried Mutschler. Die Fassade, die bewusst aussieht, als sei sie aufgerissen, hat Künstler Erwin Bechtold gestaltet. Die Lücken in dem aus Sandsteintafeln verkleideten Kubus sollen wie Risse und Spalten aussehen, an Ausgrabungen und Ruinen erinnern. Im Foyer wird der alte Marktbrunnen aufgestellt, das unterste von zwei Tiefgaragen-Geschossen als offizieller Schutzraum gestaltet – es herrscht ja noch Kalter Krieg.