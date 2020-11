Mannheim.Noch im November sollen die Arbeiten für die Neugestaltung des Rheinauer Markplatzes beginnen. Darüber informierte die Stadt Mannheim am Donnerstag. Zuvor hatten sich Bürger an der Gestaltung des Markplatzes beteiligen dürfen. Der Umbau wird voraussichtlich bis Ende 2021 dauern. Für alternative Parkflächen sei in der näheren Umgebung gesorgt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020