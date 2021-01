Bauer nennt „Neue Mitte“ unabdingbar

Für Irritationen hat am Montag mancherorts die Meldung gesorgt, die Stuttgarter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) setze sich für einen „Neubau“ des Mannheimer Klinikums ein. Gemeint ist dabei jedoch das bereits seit langem geplante Großbauprojekt „Neue Mitte“. Dabei soll in den nächsten Jahren zunächst die Klinikum-Zentrale neu gebaut werden, der dann in einer zweiten Bauphase die

...