Bauern werben um Großstadtfrau

Drei Pfälzer Prachtkerle im vorsorgeuntersuchungsberechtigten Lebensabschnitt haben alles, wovon ein richtiger Landwirt träumt: Feld, Vieh und ertragreiche Ernten. Doch es fehlt ihnen die passende Frau. Aber wie begeistert man überhaupt die moderne Großstadtfrau für das Landleben samt ihrer Ureinwohner? Mit Zuchtschweinen, Demonstration fachmännischer Haushaltskenntnisse oder vielleicht doch mit nackten Tatsachen? Am Freitag, 27. September, 20 Uhr, bringt das Oststadttheater die Komödie von Frederik Holtkamp unter dem Titel „Landeier – Bauern suchen Frauen“ auf die Bühne. Regie führt Petra Förster. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten für diese Vorstellung. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Landeiern“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Wer kein Glück hat, kann sich Karten über die Hotline: 0621/160 60 sichern. red/abo (Bild: Ostadttheater)

