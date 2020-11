Baugerüst stürzt nach Unfall ein

Nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen ist ein Baugerüst im Cecil-Taylor-Ring auf der Vogelstang zusammengebrochen. Deswegen ragten Starkstromleitungen, die darüber geführt wurden, auf die Straße. Sie mussten deshalb vom Netz genommen werden. Zu dem Unfall kam es, weil der Fahrer eines Opel gegen 4 Uhr in der Kurve von der Straße abkam und gegen das Baugerüst prallte. Anschließend flüchtete der Verursacher zu Fuß vom Unfallort, teilte die Polizei mit. Gegen 8.45 Uhr meldete schließlich ein 19-Jähriger den Unfall der Polizei. Er gab allerdings an, nicht der Fahrer gewesen zu sein. Weitere Angaben machte er laut Polizei nicht. Das Auto, an dem ein Schaden von etwa 11 000 Euro entstand, wurde abgeschleppt und beschlagnahmt. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. pol/lok

