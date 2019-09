Bauhaus-Halle als Partykeller

Einmal im Jahr – am zweiten Sonntag im September – werden bundesweit Kulturdenkmale geöffnet, die sonst nicht unbedingt so einfach zugänglich sind. Kommunen und andere Einrichtungen werben an dem Tag für das Anliegen des Denkmalschutzes. Doch der gepriesene Umgang mit den Zeugen der Vergangenheit lässt manchmal zu wünschen übrig – wie aktuell das Beispiel Altes Volksbad in der Neckarstadt-West zeigt.

Hell und freundlich

Ausgerechnet im Erinnerungsjahr der Gründung des Bauhauses vor 100 Jahren bewies man dort weniger Gespür für die künstlerische Revolution dieser Zeit. Ausgerechnet die schöne, helle Eingangshalle des 2012 sanierten Gebäudes an der Mittelstraße verwandelten die Nutzer in eine Art Partykeller mit Tisch, Blechlampen und offen liegender Wasserleitung. Angepasst an den Stil der 1970er Jahre wurde der zuvor mühsam aufgetragene, erneuerte Putz verändert, Backstein-Riemchen aufgeklebt. „Alles redet von Bauhaus-Architektur, und dann geht man so damit um“, zeigt sich BDA-Architekt Winfried van Aaken, 2010 zuständig für den Umbau, enttäuscht über die Missachtung des denkmalgeschützten Bestandes. Vor allem die Farbschichten an den Wänden seien damals aufwendig untersucht worden, mit dem Ziel, den ursprünglichen transparenten Charakter des Hauses wieder herzurichten. „Viel Gehirnschmalz haben wir darauf verwandt. Und jetzt das.“

Zur Erinnerung: Bei der Einweihung im Juli 2012 lobte Bürgermeister Michael Grötsch den Tempel der Neuen Sachlichkeit und hielt fest: „Das Ergebnis der Umbauarbeiten im Alten Volksbad lässt sich sehen. Der Architekt hatte der strengen Architektur extra einen hellen und freundlichen Eindruck verpasst. Insgesamt wurden über den Bäderkabinen im Keller, die nicht angetastet wurden, rund 1200 Quadratmeter Gesamtfläche mit einfachen Mitteln umgestaltet: van Aaken ließ das alte Treppenhaus mit Galerie wieder erstehen, ebenso den historischen Bodenbelag und die Türrahmungen. Die Decke wurde dafür durchbrochen. Glas und Türen eingesetzt.

Zum Anstrich auch der Außenfassaden kamen neue Rohre, Toiletten und Elektroleitungen für die Technik, das Dach wurde gedämmt, der Hof gepflastert, drei Bäume gepflanzt – alles reduziert auf das Wesentliche. Das Erdgeschoss ist seitdem über den Hof mit einem Aufzug für Behinderte zu erreichen. Ansonsten wurde eher wenig in die gut und im Stil der neuen Sachlichkeit erhaltene Bausubstanz eingegriffen. Dennoch kostete die Gesamtmaßnahme den Steuerzahler 1,7 Millionen Euro, wobei die EU rund 655 000 Euro, das Land Baden Württemberg 230 000 Euro und die Stadt 829 000 Euro beisteuerten.

Nun, so van Aaken, habe man durch die Veränderungen den schönen Raumcharakter ziemlich zerstört – ein Substanzverlust, der nicht mehr rückgängig zu machen sei, glaubt der Architekt. Ob dies wirklich so ist, der Eingriff dem Denkmalschutz des Alten Volksbades entgegensteht, das will die Stadt nun von eigenen Experten im Rathaus prüfen lassen, kündigt Stadtsprecher Jan Krasko an. „Wenn das so wäre, dann kann es auch zu einem Rückbau kommen“, sagt Krasko.

Das Alte Volksbad wurde 1931 als Verwaltungsgebäude der Stadt zusammen mit dem Volksbad neu eröffnet und später im Krieg wieder teilweise zerstört. Das eigentliche Bad mit Duschen und Wannen im Keller wurde noch bis 1988 genutzt und ist in seiner Substanz komplett im Keller erhalten geblieben. Ab 2010 erfolgte der Umbau der oberirdischen Geschosse zu einem Kreativzentrum.

