Baukräne im Licht des Abends

Sonnenuntergang in Mannheim – unsere Leserin Johanna Volk hat diesen Schnappschuss auf dem Heimweg gemacht, als sie ihre Kamera im Gepäck hatte, wie sie uns schreibt. Es entstand auf dem Neckarauer Übergang mit Blick Richtung Bahnhof. „Mich reizte der Kontrast zwischen Industrie und Naturschauspiel“, erklärt Volk. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben. Bild: Volk

