Baumarkt setzt Zeichen für nachhaltiges Handeln

„Was ist Wald?“, fragt Cajus Julius Caesar in die Runde. „Grün, Blätter, Bäume?“ Er schüttelt den Kopf. „Er ist ein Juwel, ein Diamant, mit dem man sorgfältig umgehen muss.“ Und um dieses Juwel zu retten, zu stärken und zu pflegen engagiert sich die Baumarktkette „Bauhaus“ anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens unter dem Motto „Weil es richtig wichtig ist“ mit einer Klimakampagne. Dabei möchte der Baumarkt gemeinsam mit seinen Kunden bis 2022 eine Million Bäume pflanzen. Am Sonntag informierte Regionalchef Andreas Hannewald gemeinsam mit dem Kooperationspartner Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) über die Aktion und ihre Ziele. Begrüßt wurden sie im Waldhaus Mannheim von Oberbürgermeister Peter Kurz.

Rund 560 Fußballfelder

Eine Million Bäume – das entspricht ungefähr einer Fläche von 560 Fußballfeldern. Die Gesellschaft bezieht „Bauhaus“ direkt in die Jubiläumsaktion ein: In den Filialen können Kunden für 3,85 Euro eine Baumpatenschaft abschließen. „Seit dieser Woche ist das möglich und wir haben dadurch bis Freitag bereits mehr als 8600 Bäume gepflanzt“, verkündet Andreas Hannewald. Ab Oktober kommen dann gemeinsame, von „Bauhaus“ und ForstBW finanzierte Pflanzaktionen dazu. Außerdem haben in diesem Jahr bereits 38 Waldtage stattgefunden. Hier werden Gruppen aller Altersstufen von Experten durch lokale Wälder geführt und über das Ökosystem aufgeklärt.

An diesem Sonntag sind bundesweit Gruppen auf geführten Spaziergängen durch Wälder unterwegs, auch hier im Käfertaler Wald. Unter den Teilnehmern ist Christina Kruse mit ihrer kleinen Tochter. Eine Freundin hat sie zu dieser Tour eingeladen. Über soziale Netzwerke habe diese von der Veranstaltung erfahren und die kleine Gruppe sogleich angemeldet. „Ich bin richtig froh darüber, dass wir mitgemacht haben“, sagt sie. „Der Spaziergang ist kreativ gemacht und wir nehmen viel Wissen mit.“ Sie findet es wichtig, dass das Thema Waldsterben und -pflege im Zusammenhang mit dem Klimawandel vermittelt wird. Einen solchen interaktiven Spaziergang mit Experten hält sie für geeignet, um auch Kinder für das Thema zu sensibilisieren.

Hohe Artenvielfalt

Mit 320 000 Hektar Zuständigkeitsfläche gehört ForstBW zu den größten Waldbesitzern in Deutschland. „Und der Klimawandel trifft uns hart“, sagt Forstdirektor Dietmar Hellmann von ForstBW. „Nach aktuellen Prognosen könnten sich bereits in 30 Jahren die klimatischen Verhältnisse so in Richtung Hitze und Trockenheit verschieben, dass unsere Baumarten hier keine Chance haben.“ Langfristig wäre es damit der Stadt Mannheim nicht mehr möglich, ihr Klimaschutzkonzept durchzuführen, worauf auch Oberbürgermeister Peter Kurz in einer Ansprache hinweist. „Waldumbau ist ein hochrelevantes Thema und es muss in unser Bewusstsein vordringen, dass wir die Natur schützen müssen, um uns selbst zu schützen“, sagt er. Deshalb erachtet er die Kampagne des Baumarkts, der seinen Ursprung übrigens in Mannheim hat, für „sehr wichtig und in dieser Form auch gut durchdacht“. „Dass ’Bauhaus’ jetzt mit seinem Aufforstungsprojekt einen konkreten Beitrag für das Klima – auch hier in Mannheim – leisten möchte, freut mich sehr.“

Doch wie sollen die Waldbestände wiederhergestellt werden? Das Konzept von „Bauhaus“ und der SDW sieht etwa vor, Baumarten aus niederschlagsarmen Regionen in der Rhein-Neckar-Region zu beheimaten. „Wir wollen einen integrativen Naturschutz“, sagt der Waldbeauftragte Cajus Julius Caesar. Das bedeutet vor allem Mischwälder: „Wir brauchen zum einen Bäume, die nicht von Borkenkäfern angegangen werden und zum anderen eine hohe Artenvielfalt.“ Gelingt dieser Waldumbau, „haben wir unseren Diamanten gut gepflegt“.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020