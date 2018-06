Baumfällungen am Rheindamm stoßen auf Ablehnung

Kontroverse Debatte am Rheindamm (v.l.): Peter Hauk stellte sich der Diskussion mit Stadt- und Bezirksbeiräten Claudius Kranz, Adelheid Weiss, Wolf Engelen, Brigitte Müller-Steim und Ingeborg Dörr. Eingeladen hatte der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel. © Keiper

Im Streit um die Fällung von rund 1000 Bäumen bei der geplanten Sanierung des Mannheimer Rheindamms hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) klargemacht, dass die Stuttgarter Landesregierung an dem Projekt festhalten wolle: "Menschenschutz geht vor Baumschutz", sagte Hauk am Montag in Mannheim. Anwohner wollen den drohenden Kahlschlag

...

Sie sehen 12% der insgesamt 2936 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018