Baustelle in Ebert-Straße

Verkehrsteilnehmer auf der Friedrich-Ebert-Straße, die stadtauswärts unterwegs sind, haben es am Montag bereits gemerkt: Zwischen Kußmaul- und Bibienastraße steht wegen einer Baustelle nur die linke Fahrspur zur Verfügung. Dort erneuert die Netzgesellschaft MVV Netze auf einem 60 Meter langen Teilstück die bestehenden Gas- und Wasserleitungen. Wie die MVV mitteilte, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis 10. September. Der Rad- und Fußweg sei während der Bauarbeiten uneingeschränkt nutzbar. Auch die Zugänge zu den Gebäuden in der Kußmaul- und der Bibienastraße seien jederzeit möglich.

Die Zufahrt zur Aral-Tankstelle ist während der Tiefbauarbeiten bis Samstag, 8. August, über die Einfahrt in der Kußmaulstraße möglich. Die MVV nutzt nach eigenen Angaben die etwas verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien für diese erforderliche Maßnahme und bittet um Entschuldigung für die damit verbundenen unvermeidlichen Beeinträchtigungen. Fragen und Anregungen können an kontakt@mvv.de gestellt werden. cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020