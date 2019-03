Baustellen das drängendste Problem

Auf den Planken muss man als Fußgänger seit Monaten aufpassen, dass man nicht von einem rasanten Radlader überfahren wird. An allen Ecken bremsen Baustellen die Autofahrer aus, ob auf Autobahnen, an der Theodor-Heuss-Anlage, in der Stadt. Man holpert über Schlaglöcher, und noch weiß keiner, wie man angesichts der maroden Brücke in den nächsten Jahren über den Rhein in die Pfalz kommt.

...