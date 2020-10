Baustelleneinbrecher erwischt und vorläufig festgenommen

Mannheim.In Mannheim-Neckarau ist ein 31-Jähriger Mann beim Einbruch einer Baustelle auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Beamte einer Streife den Mann am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr auf dem Gelände der Baustelle. Bei sich trug er einen Rucksack mit Werkzeug und Handschuhen sowie Marihuana und Amphetamin. Vermutlich wollte er in den Baucontainer einbrechen. Ein möglicherweise von einem Vereinsgelände in Feudenheim gestohlenes Mountainbike, das am Baustellenzaun lehnte, hatte die Streifenpolizisten aufmerksam werden lassen. Mit Unterstützung durchsuchten sie schließlich das Gelände und fanden den Mann, der sich hinter dem Baucontainer versteckte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, seine Personalien aufgenommen und schließlich wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020