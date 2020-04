Bauwagen brennt – Bienen unversehrt

Ein für die Bienenzucht verwendeter Bauwagen ist aus ungeklärter Ursache am Samstagmittag in der Hermsheimer Straße in Neuostheim in Brand geraten. Der Bauwagen war auf einer Parzelle nahe der B 37 abgestellt worden und wurde für die Bienenzucht genutzt. Die Berufsfeuerwehr, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Jedoch wurde der Bauwagen durch das Feuer total zerstört, der Schaden beträgt rund 7500 Euro. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, die Rauchsäule war allerdings weithin zu sehen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen. Die auf dem Gelände befindlichen Bienenstöcke blieben unversehrt. pol/lang

