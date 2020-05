BBC-Brücke: 121 Verstöße

Die Polizei hat bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf der BBC-Brücke auf der B 38 in Käfertal insgesamt 121 Verstöße gezählt – Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als zwölf Tonnen dürfen dort nicht fahren. Bereits am ersten Tag gingen den Beamten 57 Fahrer ins Netz (wir berichteten). Insgesamt kontrollierte die Polizei über drei Tage verteilt an zwölf Stunden.

Am Mittwoch verstießen zwischen 12 und 15 Uhr 26 Fahrer gegen das Durchfahrtsverbot, am Donnerstag zwischen 7 und 11 Uhr 39 Fahrer. Negativ fiel der Polizei vor allem ein Lkw-Fahrer am Donnerstag auf, der die Maßnahmen wohl nicht ganz so eng sah: Er befuhr die Brücke sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt unerlaubt. Zu dem Bußgeld von 115 Euro der ersten Überfahrt kam eine verdoppelte Sicherheitsleistung obendrauf, womit sich die Strafe auf 345 Euro summierte. Übrigens wollte auch ein Fahrlehrer mit seinem Schüler die Brücke befahren. Er habe das Wissen seines Schülers testen wollen, um zu zeigen, dass er durch eine Fahrprüfung gefallen wäre, erklärte er.

Das Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr auf der BBC-Brücke gilt seit November 2019, weil die Traglast der Brücke eingeschränkt ist. Das Ergebnis der Kontrollen sei „ein Beleg dafür, dass die Reduzierungsmaßnahmen bisher nicht greifen und die Tonnenbelastung auf der BBC-Brücke aktuell sehr hoch ist“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Wird das Verbot nicht eingehalten, könnten härtere Maßnahmen nötig werden – auch eine Vollsperrung bis zum Neubau der Brücke voraussichtlich ab dem Jahr 2024, heißt es. red/kpl/lok

