BBC-Brücke erhält Stahlleitwände

Mannheim.Weil sich immer noch viele Lastwagen-Fahrer nicht an das Fahrverbot über die sanierungsbedürftige BBC-Brücke in Mannheim halten, wird die Fahrbahn ab Montag verengt. Wie die Stadt mitteilte, werden nach Abschluss der Asphaltarbeiten auf der B38 am Abend die ersten Stahlleitwände installiert. Weitere Wände werden über die Woche verteilt in den späten Abendstunden gesetzt. Dadurch wird die Fahrbahn auf 2,1 Meter verengt. Der Neubau der BBC-Brücke erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.

