BBT-Gruppe kauft Diakonissenkrankenhaus

Das Diakonissenkrankenhaus an der Speyererstraße wird an die Barmherzigen Brüder Trier (BBT) verkauft, die bereits zum Jahresbeginn das Theresienkrankenhaus und die St. Hedwigsklinik übernommen haben. Am Freitagnachmittag haben die BBT-Gruppe und die Diakonissen Speyer in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt, dass sie „die Zusammenführung ihrer Mannheimer Krankenhäuser unter dem Dach der

...