BdS befragt die Kandidaten

An den Gemeinderat, der am 26. Mai gewählt wird, hat auch der Bund der Selbstständigen (BdS) Forderungen: Sie betreffen unter anderem die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 415 Prozent, schnellere Zahlung von Handwerkerrechnungen durch die Stadt und die Förderung des Einzelhandels in den Stadtteilen. Um die Haltung der Parteien zu diesen Themen zu erkunden, veranstaltet der BdS-Kreisverband am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, im Gemeindesaal der Versöhnungskirche Rheinau am Marktplatz eine Podiumsdiskussion. Teilnehmer sind Vertreter von CDU, SPD, Grünen, Mannheimer Liste, FDP, AfD, Mannheimer Volkspartei und Linke. -tin

