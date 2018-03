BDS fordert Ausnahmen

Anzeige

In der Diskussion um mögliche Dieselfahrverbote für die Innenstädte hat sich jetzt auch der Bund der Selbstständigen (BDS) zu Wort gemeldet. Der Kreisvorsitzenden Hans-Jörg Fischer fordert dabei Entlastungsregelungen für Selbstständige.

„Viele Handwerker, aber auch Lieferanten für den Einzelhandel nutzen dieselbetriebene Transportfahrzeuge für ihre Tätigkeit“, so Fischer, „ein solches Dieselfahrverbot hätte katastrophale Auswirkungen auf Selbstständige, Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe“. Der BDS sehe mit Besorgnis, dass kleine Handwerksbetriebe wohl die Zeche für eine verfehlte Verkehrspolitik zahlen sollten.

Handwerker entlasten

So habe der gegen die Einwände des BDS durchgesetzte Radweg in der Bismarckstraße zu längeren Standzeiten im Stau geführt, hieraus resultiere zwangsläufig eine höhere Luftverschmutzung durch mehr Abgase. „Zu einer dritten Rheinquerung, die die Bismarckstraße vom Verkehr über die Konrad-Adenauer-Brücke in die Pfalz entlasten würde, was damit auch die Luftverschmutzung in der Innenstadt reduziert hätte, hatte sich der Mannheimer Gemeinderat jedoch auch nicht durchgerungen“, klagt Fischer. Der BDS schlägt daher Ausnahmetatbestände für Fahrzeuge von Handwerkern, Gewerbetreibenden und Selbstständigen vor. „Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung sind selbstverständlich wichtig und richtig, sie sollten aber in einem vernünftigen Verhältnis zur wirtschaftlichen Betätigung der Menschen stehen.“ scho