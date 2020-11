Beängstigende Zahlen

Es ist schon extrem frustrierend. Während vielerorts die Corona-Zahlen nach unten gehen oder zumindest stagnieren, ist davon in Mannheim noch nichts zu sehen. Im Gegenteil. Besonders erschreckend ist der rapide Anstieg der Todesfälle. Leider war er wegen der vielen Infizierten, die vor einer Woche gemeldet wurden, zu erwarten.

Warum hier noch so viele Menschen mit dem Virus infiziert sind, ist müßig zu spekulieren. Eine wichtige Rolle dürfte fraglos das häufige Testen spielen – Woche für Woche wird allein in den Krankenhäusern jeweils von rund 1,5 Prozent der Mannheimer ein Abstrich genommen. Aber diese Erklärung hilft nicht weiter, weil weniger Testen zur Bekämpfung der Pandemie ganz sicher keine Strategie wäre.

Zusätzliche Verschärfungen auf kommunaler Ebene (was sollten die auch sein?) machen momentan wenig Sinn. Aber Maßnahmen, die am Mittwoch auf Bundesebene beschlossen werden, haben für Mannheim – zumindest den Fallzahlen nach – sicher ihre Berechtigung. Was natürlich nicht heißt, dass jede einzelne hier als hilfreich und klug empfunden werden muss. Hauptsache, die Zahlen sinken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020