Beamte befreien 22 Hunde

Die Polizeihundeführerstaffel hat am Dienstagmorgen auf einem Grundstück im Bösfeld 22 Hunde beschlagnahmt und gegen den Halter Ermittlungen eingeleitet. Die Beamten befreiten die Tiere aus einem Garten im Stadtteil Hochstätt.

Der Halter hatte bereits in der Vergangenheit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen: So nahmen Beamte schon vor einem Jahr sieben seiner Tiere mit und zeigten ihn an. Aufgrund neuer Hinweise der Bevölkerung wurde bekannt, dass auf dem Gelände wieder Hunde gehalten werden – obwohl eine Haltungsuntersagung ausgesprochen wurde.

Fast leblose Malinoishündin

Mit dem Mannheimer Veterinäramt beantragte die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss beim Verwaltungsgericht. Auf dem Grundstück fanden die Beamten alte und neu gebaute Zwinger mit 21 Hunden, darunter 15 Jungtiere. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um Cane Presa/American Staffordshire-Mischlinge, deren Zucht laut Kampfhundeverordnung verboten ist, so die Polizei. „Alle Tiere, vor allem die Jungtiere, machten einen kränklichen Eindruck, was auf die desaströsen Haltungsverhältnisse zurückzuführen ist. Die Ausläufe waren mit Kot und Abfall übersät“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf eine fast leblose Malinoishündin mit schweren Bisswunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie ihren Verletzungen erliegen wird. Alle Hunde wurden tierärztlich begutachtet und in Tierheime verteilt. Den Halter erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, die Tierschutzhundeverordnung sowie der Polizeiverordnung gefährlicher Hunde. baum/pol

