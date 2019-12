Beamte suchen Opfer von Prügelei

Die Polizei sucht wegen eines tätlichen Angriffs, der sich am Freitagabend in der Neckarstadt-Ost ereignet hat, nach Zeugen und dem Opfer. Wie die Beamten mitteilten, meldete sich eine Zeugin gegen 23 Uhr und teilte mit, dass sie beobachtet habe, wie mehrere männliche Heranwachsende in Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Lange Rötterstraße“ einen dunkelhäutigen Mann angepöbelt hätten und ihn auch körperlich angegangen seien. Als eine Streife der Polizeihundeführerstaffel die Szenerie betrat, flüchteten zwei Tatverdächtige. Beide konnten an der Straßenecke Tauberstraße/Lange Rötterstraße gestellt werden. Zwei weitere mit dem Vorfall wahrscheinlich in Zusammenhang stehende Männer konnten ebenfalls ermittelt werden. Die Suche nach dem Geschädigten, einem dunkelhäutigen Mann, bekleidet mit Mütze und olivgrüner Jacke, verlief ergebnislos. Der Mann sowie weitere Zeugen werden daher gebeten, sich unter 0621/33010 bei der Polizei zu melden. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jugendliche greifen Mann an

Außerdem haben zwei 18-Jährige in der Nacht zum Samstag einen 25-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt angegriffen und verletzt. Laut Polizeiangaben wurden kurz nach 4 Uhr mehrere Beamte nach P 7 beordert, weil dort auf einen Mann eingeschlagen und -getreten würde. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten zwei zunächst Unbekannte, konnten aber in der Nähe des Wasserturms festgenommen werden. Mehrere Zeugen wurden ermittelt, außerdem stellten die Beamten fest, dass die beiden 18-Jährigen unter Alkoholeinfluss standen. Der 25-jährige Geschädigte hatte durch den Angriff Verletzungen, Prellungen und Schürfwunden erlitten. pol/kako

