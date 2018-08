Becken ab heute wieder geöffnet

Gute Nachrichten für alle Gäste des Herzogenriedbads, die es eher ins flachere Wasser zieht: Das zuletzt gesperrte Nichtschwimmerbecken könne heute ab acht Uhr wieder geöffnet werden, teilte die Stadt gestern mit. Am morgigen Donnerstag soll das Planschbecken folgen.

Als „kleine Entschädigung“ dafür, dass diese beliebten Bereiche zuletzt nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten, müssten alle Badbesucher an diesen beiden Tagen nur den ermäßigten Eintrittspreis bezahlen, so Marco Magin, stellvertretender Sachgebietsleiter der Mannheimer Schwimmbäder. Das wären 2,10 statt regulär 3,70 Euro. Die Stadt rechnet offenbar mit regem Zulauf und verweist auf Temperaturen um die 33 Grad, die für heute und morgen angekündigt seien.

Erfolgreicher Testlauf

In der Nacht auf Samstag, 11. August, war aus zunächst ungeklärter Ursache Wasser in den Keller mit den Umwälzpumpen für das Nichtschwimmer- und für das Planschbecken eingedrungen (wir berichteten). Laut Magin stand der Pegel in dem Raum rund 1,70 Meter hoch. Daraufhin wurden die beiden Becken gesperrt.

Mittlerweile seien defekte Umwälzpumpen und Steuerungsanlagen repariert oder ausgetauscht worden, teilte die Stadt mit. Nach erfolgreichem Testlauf könnten nun Nichtschimmer- und Planschbecken bereits wieder in Betrieb genommen werden. „Der Schaden war glücklicherweise nicht so schwerwiegend, wie wir zuerst gedacht hatten. Daher konnten wir die Arbeiten früher abschließen“, sagte Magin und dankte dem gesamten Technik-Team für dessen Einsatz. sma

