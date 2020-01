Bedeutender Forscher fürs Mittelalter

Ein brillanter Fachmann seines Gebiets, der zugleich stets große Offenheit über sein Gebiet hinaus und menschliche Wärme unter Beweis stellte – so bleibt er Freunden und Wegbegleitern in Erinnerung: Karl-Friedrich Krieger. Nach langer, schwerer Krankheit ist der Mittelalterhistoriker im Alter von 79 Jahren verstorben. Er hat als Wissenschaftler und wiederholt auch als Dekan der Fakultät das Historische Institut der Universität Mannheim mehr als zwei Jahrzehnte geprägt.

Krieger war angesehener Historiker, aber weit mehr als das: Geschichte kombinierte er mit Juristerei, legte 1966 die erste juristische Staatsprüfung ab, hat 1968 mit einer Studie über „Ursprung und Wurzeln der Rôles d’Oléron“, eine der ältesten europäischen Seerechtsaufzeichnungen, promoviert. Er habilitierte sich 1976 an der Universität Regensburg mit einer Arbeit zur „Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter“.

Für Lehrstuhl gekämpft

1982 kam Krieger nach Mannheim und trat die Nachfolge von Fritz Trautz auf dem Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an. Seine Bücher „Geschichte Englands von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert“ (1990), „König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter“ (1992), „König Rudolf von Habsburg“ (2003) und „Die Habsburger im Mittelalter“ (2004) sind mehrfach neu aufgelegte Standardwerke geworden. Als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Historischen Instituts London erwarb Krieger viele Verdienste um die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und die Erforschung der deutsch-britischen Geschichte.

An der Universität hat Krieger zahlreiche Wissenschaftler auf dem Weg zur Promotion oder Habilitation begleitet, sich stets für den wissenschaftlichen Nachwuchs engagiert und in den 1980er Jahren erfolgreich für die Einrichtung einer zweiten Mittelalterprofessur am Historischen Institut im Schloss gekämpft. pwr (Bild: Uni)

