Eine Gruppe von etwa zwölf Männern hat einen 20-jährigen Mannheimer bedrängt und geschlagen, da dieser einen 1. FC Kaiserslautern-Fanpullover trug. Laut Polizeiangaben versuchten die Täter am Samstag gegen 23 Uhr, den 20-Jährigen daran zu hindern, aus der Straßenbahn Linie 1 an der Haltestelle Tattersall zu steigen. Der Geschädigte konnte sich losreißen und flüchtete zu Fuß in Richtung Haltestelle Kunsthalle. Sechs der Unbekannten folgten ihm und forderten ihn auf, seinen FCK-Fanpullover auszuhändigen. Der Geschädigte übergab das Kleidungsstück den Tätern.

Danach gingen die Unbekannten in Richtung Planken, beleidigten den 20-Jährigen aber weiterhin aufgrund seiner Fan-Gesinnung. Als der Geschädigte daraufhin Richtung Hauptbahnhof flüchtete, kam der Rest der Gruppe auf ihn zu und verlangte ebenfalls nach dem Pullover. Der 20-Jährige wies darauf hin, diesen bereits abgegeben zu haben. Daraufhin schlug ihn einer der Unbekannten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte taumelte auf die Straße, wodurch ein Auto ausweichen musste. Danach flüchtete auch diese Gruppe Richtung Planken. Die Polizei sucht nun unter der Rufnummer 0621/174 44 44 nach Zeugen, die den Vorfall in der Straßenbahn Linie 1 oder auf dem Kaiserring beobachtet haben. pol/soge

