Bedrückender Film über einen „Ehrenmord“

Ein Mann erschießt eine Frau in Berlin. Der Täter: ihr Bruder. Hatun Ayanur Sürücü, eine junge deutsch-kurdische Frau, wird Opfer eines sogenannten Ehrenmords, da ihr Streben nach Freiheit mit dem patriarchalischen Ehrenkodex ihrer Familie kollidierte. Der Film „Nur eine Frau“ zeichnet den Lebensweg der Getöteten nach und ist am Donnerstag, 12. März, im Cinema Quadrat zur Eröffnung der Agenda-21-Kinowoche zu sehen. Für den Film (Beginn 19.30 Uhr) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Kino“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/imo

