„Beeindruckt von Wärme und Respekt“

Offizielle Partnerstädte sind sie nicht. Aber El Viejo in Nicaragua und Mannheim haben einen Freundschaftsvertrag. Deswegen stattete Bürgermeisterin María del Tránsito Guevara Rodas der Quadratestadt einen Besuch ab, nachdem sie an der kommunalen Partnerschaftskonferenz mit Lateinamerika in Nürnberg teilgenommen hatte. An acht Tagen standen unter anderem ein offizieller Empfang der Stadt auf dem Programm, ein Gespräch mit Bürgermeisterin Felicitas Kubala, Besuche im Frauenhaus, bei der Abfallwirtschaft und der Stadtentwässerung. Außerdem nahm del Tránsito Guevara Rodas an einem Begegnungsabend mit dem Nicaragua-Verein teil. Seit 2015 ist sie Bürgermeisterin von El Viejo, hatte zuvor als Lehrerin in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Im Interview mit dem „MM“ spricht die 70-Jährige über mögliche gemeinsame Projekte, die politische Lage in ihrer Heimat und die Unterschiede zwischen Deutschen und Nicaraguanern.

Frau del Tránsito Guevara Rodas, haben Sie Wünsche zur Zusammenarbeit mit Mannheim?

María del Tránsito Guevara Rodas: Ja, in den Bereichen Stadtentwässerung, Müllentsorgung und Recycling. Wir wollen den Umweltschutz und die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Dafür können wir Geld und das Wissen von Experten gebrauchen.

Der Nicaragua-Verein unterstützt seit Jahren das Frauenzentrum und hilft, durch Pestizide erkrankte Zuckerrohrarbeiter medizinisch zu versorgen. Was könnte er noch leisten?

del Tránsito Guevara Rodas: Wir haben bereits ein Projekt, bei dem Frauen mit Behinderung Produkte herstellen. Ich stelle mir Ähnliches ganz allgemein für Menschen mit Behinderung vor.

Beim Treffen mit Vereinsvertretern gab es den Vorschlag, dass Schulen zusammenarbeiten. Was halten Sie davon?

del Tránsito Guevara Rodas: Das ist eine wunderbare Idee! Es wäre ein gegenseitiges Kennenlernen der Lebenswelten und könnte dazu führen, dass sich die Kulturen annähern. Ein Schüleraustausch kann engere Beziehungen schaffen.

Wie läuft die Wirtschaft in El Viejo?

del Tránsito Guevara Rodas: Die Erde in der Region ist sehr fruchtbar, wir haben viel Agrarwirtschaft und der Tourismus ist in den Küstengebieten der Region stark, dort gibt es Vulkane. Die Menschen bei uns sind sehr fleißig, sie versuchen, sich weiterzuentwickeln und neue Märkte zu erschließen. Es gibt ein Programm der Kommunalregierung, um die Wirtschaft zu stärken und Kleinunternehmen sowie Familien zu helfen, wenn sie etwas produzieren.

1979 feierte die Linke den Sieg der Sandinisten. Jetzt gibt es Proteste gegen Revolutionsführer Daniel Ortega und seine Frau, die das Land regieren. Deren Kinder haben wichtige Posten in Wirtschaft und Politik. Ihnen wird vorgeworfen, das Land wie eine Diktatur zu regieren – und zwar einen Teil des Budgets in soziale Projekte zu stecken, aber viel in eigene Taschen. Es gab Demonstrationen, Straßensperren und 500 Tote unter den Bürgern. 30 000 sind nach Costa Rica geflohen. Kommt es zu einem Bürgerkrieg?

del Tránsito Guevara Rodas: Nein. Wir haben schon lange Frieden, es gibt absolut keine Möglichkeit zum Bürgerkrieg. Das Volk möchte ihn nicht. Wir benötigen Frieden, um uns weiter entwickeln zu können, und die Regierung versucht ihn zu stärken. Die Institutionen funktionieren bei uns, viele Leute studieren und es gibt Sozialprogramme – die Leute erkennen das an.

Wie ist die Lage in El Viejo?

del Tránsito Guevara Rodas: Ruhig, es gibt nicht viele Demonstrationen. Die Leute können ihre Meinung sagen, ohne gewalttätig zu werden. Das ist ihr Recht.

Anderes Thema: Wie waren Ihre Eindrücke in Mannheim?

del Tránsito Guevara Rodas: Ich war beeindruckt von der Wärme, dem Respekt, der Liebenswürdigkeit und der Solidarität, mit der mir begegnet wurde. Es gibt den Willen, konkrete Projekte anzugehen, das hat mir sehr gefallen. Bei Bürgermeisterin Felicitas Kubala und dem Nicaragua-Verein möchte ich mich bedanken.

Und was sagen Sie zur Stadt?

del Tránsito Guevara Rodas: Sie ist sehr gut organisiert und es gibt wunderschöne Parks wie den Luisenpark, das Schloss hat mir sehr gut gefallen, und es gibt viel Geschichtliches.

Gibt es Unterschiede bei der Mentalität zwischen Nicaraguanern und Deutschen?

del Tránsito Guevara Rodas: Beide sind fortschrittlich. Wir sind fröhlich, die Deutschen sind etwas ernster und distanzierter. Aber das ist kein Hindernis, um sich anzunähern.

Was können die Deutschen von Nicaraguanern lernen?

del Tránsito Guevara Rodas: Wir haben großes Durchhaltevermögen und viel Geduld, die Deutschen sind ungeduldiger.

