Beethoven erklingt im Rittersaal

Sie sind alle ganz große Meister ihres Fachs und als Solisten weltweit unterwegs: Professoren der Musikhochschule, an der Spitze der renommierte Pianist und Präsident Rudolf Meister, sind am Sonntag, 15. Dezember um 11 Uhr im Rittersaal des Schlosses zu erleben. Mit dem Konzert stellen sich die Musiker erneut in den Dienst der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

Das erlesene kammermusikalische Programm ist in diesem Jahr ganz Ludwig van Beethoven gewidmet – schließlich ist 2020 der 250. Geburtstag des Komponisten.

Den Vormittag werden die berühmte Violinistin Viviane Hagner und Rudolf Meister am Klavier mit der Sonate Nr. 5 in F-Dur op. 24, bekannt als „Frühlingssonate“, eröffnen. Es folgt das Sextett in Es-Dur op. 81b für Hornisten und Streichquartett. Es spielen Samuel Seidenberg, Horn, Yue Guan, Horn, Stefan Arzberger, Violine I, Wolfgang Hammar, Violine II, Hideko Kobayashi, Viola, Domenico Milone, Violoncello. Im Quintett in Es-Dur op. 16 für Klavier und Bläser von 1796 sind dann außer Rudolf Meister am Klavier noch Emanuel Abbühl, Oboe, Wolfhard Pencz, Klarinette, Samuel Seidenberg, Horn, und Ole K. Dahl, Fagott, zu hören.

Karten für das Konzert gibt es für 25 Euro im Vorverkauf im „MorgenForum“ bei Thalia in den Planken sowie an der Tageskasse. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019