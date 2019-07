Beetz: „Der MM ist ein Stück Heimat“

Wenn Bernd Beetz von seinen Geschäftsreisen aus New York oder Tokio nach Hause kommt, liegt im Haus seiner Mutter auf der Vogel-stang immer eine Ausgabe des „Mannheimer Morgen“ auf dem Tisch. „Das ist ein Stück Heimat, ich habe immer ein warmes Gefühl, wenn ich den MM in die Hand nehme“, berichtet der 68-jährige Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof bei der „Blattkritik von außen“ – einer Aktion dieser Zeitung, bei der seit Anfang 2015 alle drei Monate Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder Sport die aktuelle Ausgabe besprechen. Mit dabei sind auch Leser und Redakteure dieser Zeitung.

Der gebürtige Mannheimer machte nach seinem Studium als erfolgreicher Chef des Kosmetikgiganten Coty Millionen. Seit drei Jahren ist er Haupt-Geldgeber des SVW, außerdem führt er zurzeit den Aufsichtsrat des Handelsunternehmens Galeria Kaufhof Karstadt. Beetz bezeichnet sich selbst als „Zeitungs-Fan“, die „Financial Times“ oder die französische Tageszeitung „Le Monde“ gehören zu seiner täglichen Lektüre. Und natürlich der „MM“, in dem nicht nur die Berichterstattung über den Waldhof sein Interesse findet. „Es ist das Blatt, dass die Kurpfalz repräsentiert“, sagt Beetz, der nach dem Drittliga-Auftaktspiel in Chemnitz (1:1) am Montag von Leipzig nach Frankfurt geflogen war – und mittags in der „MM“-Zentrale in der Dudenstraße eintraf.

Aus Mücke Elefanten gemacht?

Video Sport Drei Fragen an SVW-Präsident Bernd Beetz Mannheim, 22.07.2019: Was mögen Sie am „MM“? Geht diese Zeitung zu kritisch mit dem Waldhof um? Wie fällt ein erstes Fazit nach dem Start des SVW in die Saison aus? Drei Fragen an SVW-Präsident Bernd Beetz. Mannheim, 22.07.2019: Was mögen Sie am „MM“? Geht diese Zeitung zu kritisch mit dem Waldhof um? Wie fällt ein erstes Fazit nach dem Start des SVW in die Saison aus? Drei Fragen an SVW-Präsident Bernd Beetz.

Verbesserungspotenzial sieht der 68-Jährige im Wirtschaftsteil. „Das ist die größte Schwachstelle, er wird relativ stiefmütterlich behandelt“, kritisiert er. Beetz wünscht sich mehr Erklärungen, um die Hintergründe des Wirtschaftslebens zu beleuchten sowie analytischere Stücke zu den großen regionalen Unternehmen: „Da ist noch mehr drin.“ Leser Jasper Trinemeier stimmt zu: „Ich habe häufig das Gefühl, dass im Wirtschaftsteil zu viel aus den Agenturen übernommen wird.“

Positiver urteilt Beetz über die Berichterstattung im Sport – auch wenn sich die Zeitung in der Vergangenheit beim Anhang der Blau-Schwarzen nicht den besten Ruf erworben habe. „Es besteht bei den Waldhof-Fans der Eindruck, dass der MM oft zu negativ berichtet hat. Aber das hat sich nivelliert. Den Sportteil find’ ich gut“, urteilt der Präsident und Mäzen.

Leser Christian Biereth, selbst großer SVW-Anhänger, gefielen manche Berichte über seinen Lieblingsverein nicht: „Einige Artikel in der Vergangenheit waren zu reißerisch, da wurde aus einer Mücke ein Elefant gemacht.“ Dem stimmt Trinemeier zu. Die Texte der Waldhof-Reporter Thorsten Hof und Alexander Müller seien zwar „qualitativ gut“, der Tenor der SVW-Berichterstattung sei generell wohlwollender geworden. Aber gerade bei Fällen von Fan-Krawallen seien einige Sachverhalte von Redakteuren außerhalb des Sports übertrieben dargestellt worden.

Walter Feth (54) arbeitete zehn Jahre lang als Jugendtrainer für den Waldhof und „Anpfiff ins Leben“ am Alsenweg, ihm fehlt im „MM“ die kontinuierliche mediale Begleitung der SVW-Nachwuchsteams, etwa mit Vor- und Spielberichten. „Da passiert meines Erachtens zu wenig.“ Chefredakteur Dirk Lübke entgegnet, dass die Zeitung das Problem auf dem Radar und etwa mit der Talentserie „Stark im Sport“ auch schon reagiert habe: „Das Thema Jugend treibt uns generell schon länger um.“

Grundsätzlich rät Blattkritiker Beetz dem „MM“, sich auf seine regionalen Wurzeln zu fokussieren. „Alles, was an die Geschichte und Entstehung der Kurpfalz anknüpft, interessiert mich“, sagt der Manager auf die Frage nach seinem Eindruck vom Lokalteil. „Ich sehe da ein Interesse und eine große Chance. Da spielt die Musik.“ Bei solchen Themen greift Beetz auch in Zukunft weiter voller Vorfreude zur Zeitung. Nicht nur Zuhause bei der Mama auf der Vogelstang.

