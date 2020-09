Befragung in Innenstadt

Wie nehmen Kunden und Besucher der Innenstadt den Einkaufsstandort Mannheim wahr? Um dies zu erfahren, beteiligt sich der städtische Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung erneut an der bundesweiten Passantenbefragung „Vitale Innenstädte 2020“. Dafür sind von diesem Donnerstag, 17. September, bis Samstag, 17. Oktober, jeweils donnerstags und samstags von 10 bis 20 Uhr Mitarbeiter der Firma Foerster & Thelen Marktforschung Feldservice in der Fußgängerzone unterwegs, um Interviews mit den Passanten zu führen. Standorte sind auf den Planken in Höhe P 6/O 6 und P 3/O 3 sowie in der Breiten Straße in Höhe F 1/Q 1. Jedes Interview sei freiwillig, anonym und rechtlich gesichert.

Nach Angaben der Stadt ist die zeitliche Planbarkeit in der Corona-Pandemie schwierig, so dass die Erhebung in diesem Jahr nicht tagesgenau, sondern über einen längeren Zeitraum vorgenommen wird. Die Antworten liefern dem Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung wichtige Informationen hinsichtlich Angebot, Attraktivität, Erreichbarkeit, Corona-Effekte und Relevanz digitaler Kommunikationskanäle.

Die Befragung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Handelsforschung (IFH) Köln. Parallel dazu finden an diesen Tagen Interviews in über 100 weiteren deutschen Städten und Gemeinden statt, so dass ein Vergleich der wichtigen Einkaufsstädte möglich ist. Die Ergebnisse sollen zu Beginn des neuen Jahres präsentiert werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020