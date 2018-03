Befragung zu Treffpunkten und Netzwerken

Anzeige

Welche Personen, Organisationen und Einrichtungen des rechtsextremen Spektrums in Baden-Württemberg haben die Mitgliedern der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) unterstützt? Das ist eine zentrale Frage, die der NSU-Untersuchungssauschuss des Landtags stellt. Weiter soll beleuchtet werden, welche Rolle rechtsextreme Musikgruppen, Angehörige von Rockergruppierungen und Personen und Netzwerke der organisierten Kriminalität gespielt haben. Auch die Aufenthaltsorte des NSU in Baden-Württemberg sind Gegenstand der Untersuchungen. Mögliche Treffpunkte, an denen sich Mitglieder des NSU und ihre Unterstützer aufgehalten oder auch Straftaten begangen haben, sollen geprüft werden. Gab es vielleicht sogar weitere Planungen zu Anschlägen in Baden-Württemberg? Auch diese Frage will das Gremium beantworten.

Die insgesamt zwölf Abgeordneten wollen herausfinden, welche Erkenntnisse baden-württembergische Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden hatten oder hätten haben müssen, wie die Zusammenarbeit mit Behörden des Bundes und anderer Länder lief und ob es eventuell Fehler und Versäumnisse gab.

Drohbrief an Vorsitzenden

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses ist der SPD-Abgeordnete Wolfgang Drexler, stellvertretende Vorsitzende die Grünen-Abgeordnete Petra Häffner. Auch der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch sitzt in dem Gremium, das nun am Montag, 5. März, zusammenkommt – und unter anderem Christian Hehl anhört.