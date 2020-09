Begegnung im Mittelpunkt

Während der Coronazeit habe ich im Seniorenheim ausgeholfen. Zum einen, weil ich plötzlich nichts mehr zu tun hatte und die meisten meiner Aufgabenfelder zum Erliegen gekommen waren, zum anderen aber auch, weil die Menschen dort besonders von der Krise betroffen waren. Angehörige durften plötzlich nicht mehr kommen, Familienmitglieder wurden schmerzlich vermisst, Telefonate mussten überbracht und Geschenke ausgeteilt werden.

Anfangs war ich einfach nur da, aber mehr und mehr wurde ich für die Menschen vor Ort zur Gesprächspartnerin. Oft hörte ich von FreundInnen wie KollegInnen Sätze wie „das ist toll, dass du dort aushilfst“, „das ist alles andere als selbstverständlich.“

Für mich war es das aber. Selbstverständlich. Denn wo, wenn nicht an den Orten, an denen andere Menschen unsere Hilfe brauchen, haben wir – auch oder gerade als Kirche – die unbedingte Verpflichtung präsent zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die Kirche zurückgezogen hat und vermisse bisweilen ihre gesellschaftliche Relevanz. Viele Menschen interessieren sich nicht mehr für das, was die Kirche zu sagen hat und umgekehrt. Oftmals liegt das sicherlich daran, dass kirchliche Sentenzen auf Fragen antworten, die keiner mehr stellt und die Menschen den Zugang zu den Normen der Institution Kirche verloren haben. Das ist schade.

Positives teilen

Denn ich sehe im Christentum großes Potenzial. Nehmen wir ernst, worum es dem Begründer des Christentums tatsächlich ging, so steht der Mensch als solcher im Mittelpunkt ohne Stigmatisierungen. Mir gefällt der Gedanke, den Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Tatsächlich habe ich gerade in meiner Zeit im Seniorenheim erlebt, wie wichtig vor alle auch eine zugewandte Gesprächsathmosphäre sein kann. Und das gilt nicht nur für die schlechten Erlebnisse.

Auch für Gelungenes und Schönes im Leben brauchen wir Menschen ein Gegenüber. Natürlich ist es wichtig, in Trauer und Leid ansprechbar zu sein, aber es sind nicht nur die Sorgen, die unser Leben ausmachen. Ich erlebe oft, dass ich das Gefühl habe, zu platzen, wenn ich meine positiven, gelungenen Erlebnisse nicht mit jemandem teilen kann. Und darum muss es doch gehen: dem anderen zugewandt zu begegnen. Und geht es im christlich- jesuanischen Kerngedanken nicht darum, die Nächstenliebe als oberstes Gebot zu leben?

Es kommt auf den Einzelnen an

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer postuliert genau diese Offenheit. So geht er davon aus, dass unser Verhältnis zu Gott kein religiöses zu einem unerreichbaren Herrscher ist, sondern sich im Dasein für andere – in jesuanischer Nachfolge – zeigt. Nicht in unerreichbaren Aufgaben, die uns – weil wir sie eh nicht erfüllen können – gefrustet zurücklassen, sondern in Aufgaben, die uns gegeben sind und die direkt vor unserer Nase liegen.

Es geht darum, Mensch für andere zu sein und im anderen – gerade in diesem Menschsein – Gott zu begegnen. Ist es darum nicht auch ein bisschen eine Ausrede auf die Institution Kirche zu schimpfen? Es kommt auf den Einzelnen an und darauf die Aufgaben zu sehen, die uns entgegenwachsen. Bei mir war das die Aushilfe im Seniorenheim. Und selten bin ich so sinnerfüllt nach Hause gegangen, wie an diesen Tagen.

Paulina Scheffzek und ich

arbeite als Pastoralreferentin

in der Seelsorgeeinheit

Mannheim Nord

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020