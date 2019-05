Begehrter Orden für den „Obernarr“

Er steht jetzt in einer Reihe mit Ministern, Abgeordneten, Behördenchefs und hochrangigen Unternehmern: Dietmar Beck. Die „Löwenjäger“ haben den Inhaber einer Fahrschule und als Bezirksvorsitzender nordbadischer „Obernarr“ der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine mit dem „Goldenen Spargel“ ausgezeichnet.

„Jetzt seid Ihr also bei den Fasnachtern angelangt“, nahm Beck die Ehrung zunächst mit Humor. „Ich fühle mich geehrt, in diesem erlauchten Kreis“, dankte er aber dann. Ob als Bezirksvorsitzender oder als Vorsitzender der „Fröhlich Pfalz“ – zu den „Löwenjägern“ habe er „immer ein super Verhältnis, seit Jahrzehnten“, freute sich Beck. Zuvor hatten ihm „Löwenjäger“-Vorsitzender Bernd Nauwartat und Präsident Thomas Hambsch die Urkunde ausgehändigt, die ihm „enormes Engagement für die Löwenjäger und die Fasnacht“ bescheinigt.

Seit 1980 zeichnen die „Löwenjäger“ Prominente, die besonders bodenständig geblieben sind, mit Schürze, Hut und anderen Insignien eines Spargelbauers aus. Dazu tischen sie das königliche Gemüse in vielen Varianten auf – diesmal zubereitet von Heiko Schober und Team sowie Doris und Walter Dörr. Erst im Vorjahr war erstmals eine Frau geehrt worden – Barbara Waldkirch.

Sie machte in ihrer Laudatio zunächst ein Geheimnis aus der, wie sie augenzwinkernd im Sinne der „Gendergerechtigkeit“ sagte, „Trägerperson“. Schnell wurde aber klar, von wem sie sprach, als sie seinen früheren Dienstort nannte: die Ludwig-Frank-Kaserne am Ulmenweg. Dort war Beck Feldwebel, ehe er sich als Fahrlehrer selbstständig machte. 1977 kam er zur Fasnacht, lernte da seine – so Waldkirch – „reizende und engagierte Frau Claudia“ kennen. Mit ihr führt er nicht nur die in Käfertal ansässige Fahrschule, sondern lenkt er auch die „Fröhlich Pfalz“. Zudem steht er seit 2010 an der Spitze des mit derzeit 124 Vereinen größten Bezirks in der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019