Begeisterte Reaktionen der Besucher

Schon eine halbe Stunde früher als geplant mussten die Türen geöffnet werden, so groß war der Andrang: Über 13 000 Besucher strömten gestern zum „Tag der offenen Tür“ ins Marchivum, tausend schon in der ersten Stunde. Zur Mittagszeit war die Festschrift vergriffen. „Dass es so toll angenommen wird, haben wir nicht gedacht, es ist richtig bombastisch“, freute sich Andreas Schenk, Festschrift-Autor und Personalrat des Marchivum. Wir haben uns unter den Gästen umgehört:

Uwe Posin: Eine tolle Sache, ganz fantastisch gemacht. Da wird das Bauwerk richtig gut genutzt.

Eine tolle Sache, ganz fantastisch gemacht. Da wird das Bauwerk richtig gut genutzt. Peter Krause: Das ist richtig gut geworden, das macht richtig Spaß, das zu sehen. Die große Hoffnung ist nur, dass sich das jetzt positiv auf das ganze Umfeld in der Neckarstadt auswirkt und hier etwas passiert.

Das ist richtig gut geworden, das macht richtig Spaß, das zu sehen. Die große Hoffnung ist nur, dass sich das jetzt positiv auf das ganze Umfeld in der Neckarstadt auswirkt und hier etwas passiert. Werner Götz: Das ist sehr gut geworden. Alles verändert, aber zum Guten. ich werde bestimmt wiederkommen, der Lesesaal ist sehr hell, freundlich.

Das ist sehr gut geworden. Alles verändert, aber zum Guten. ich werde bestimmt wiederkommen, der Lesesaal ist sehr hell, freundlich. Christiane Forelle: Das ist großartig geworden hier, da kann Mannheim wirklich stolz darauf sein.

Das ist großartig geworden hier, da kann Mannheim wirklich stolz darauf sein. Heidi Blatter: Ich war als Kind hier im Bunker gesessen, da ist das schon ein besonderes Erlebnis, das hier heute so zu sehen. Es ist so faszinierend, so anders – wie eine Offenbarung.

Ich war als Kind hier im Bunker gesessen, da ist das schon ein besonderes Erlebnis, das hier heute so zu sehen. Es ist so faszinierend, so anders – wie eine Offenbarung. Gisela Michelbach: Das ist eine ganz tolle Geschichte geworden hier, ganz super geworden. Da ist unser Geld mal gut angelegt worden. Ich bin gespannt, wenn dann noch die Ausstellungen kommen, das wird sicher wieder interessant.

Das ist eine ganz tolle Geschichte geworden hier, ganz super geworden. Da ist unser Geld mal gut angelegt worden. Ich bin gespannt, wenn dann noch die Ausstellungen kommen, das wird sicher wieder interessant. Heinz Geiser: Mit elf Jahren war ich hier im Bunker gesessen. Das heute zu sehen ist gut, alles gut gemacht.

Mit elf Jahren war ich hier im Bunker gesessen. Das heute zu sehen ist gut, alles gut gemacht. Gerhard Nießner: Schon wenn man auf das Gebäude zuläuft – dieser Glasaufsatz ist prima geworden und architektonisch gut gelöst. Das macht alles einen sehr guten Eindruck, sehr modern.

Schon wenn man auf das Gebäude zuläuft – dieser Glasaufsatz ist prima geworden und architektonisch gut gelöst. Das macht alles einen sehr guten Eindruck, sehr modern. Erwin Wunderlin: Die zwei neuen Stockwerke sind schön geworden, sehr hell. Das ist richtig gut geworden, wie man das umgebaut hat. Nun bin ich noch auf die Ausstellung zur NS-Zeit gespannt.

Die zwei neuen Stockwerke sind schön geworden, sehr hell. Das ist richtig gut geworden, wie man das umgebaut hat. Nun bin ich noch auf die Ausstellung zur NS-Zeit gespannt. Helmut Seeber: Das ist faszinierend und fantastisch geworden, großzügig, hell und freundlich. Trotzdem vergisst man nicht, in welchem Gebäude man sich befindet. Es ist eine ungewöhnliche, aber sinnvolle neue Nutzung.

Das ist faszinierend und fantastisch geworden, großzügig, hell und freundlich. Trotzdem vergisst man nicht, in welchem Gebäude man sich befindet. Es ist eine ungewöhnliche, aber sinnvolle neue Nutzung. Karl-Hermann Bartscher: Es war eine gute Idee, das so umzunutzen. Es macht Sinn und ist gut gemacht.