Begleitung durchs Volontariat

Die „Volo-Betreuer“ Madeleine Bierlein und Julian Eistetter. © Zinke

Packende Reportagen schreiben, Skandale aufdecken und Stars interviewen: Für viele junge Menschen ist Journalist ein Traumberuf. Doch um erfolgreich zu sein, gilt es erst einmal, sich das nötige Handwerkszeug anzueignen. Im „Volontariat“, wie sich die zweijährige Ausbildung nennt, lernen Nachwuchsjournalisten den Beruf des Redakteurs von Grund auf: Sie schreiben Meldungen (bis die Finger bluten!), nehmen Termine wahr, recherchieren Geschichten, gestalten Zeitungsseiten, gewichten Themen, bespielen Online-Kanäle mit Inhalten, übernehmen auch mal die Planung in einem Ressort und stellen eigene Projekte auf die Beine.

Bei dieser Zeitung arbeiten die Volontäre (fast) überall einmal mit: im Lokalen, im Regionalen, bei der Kultur, im Sport, in der Projektredaktion, der Nachrichtenzentrale „Newsroom“ und in den Ressorts Online sowie „Welt“ (Politik, Wirtschaft, Vermischtes). Hinzu kommen „Volotage“, bei denen die angehenden Redakteure spannende Einblicke in neue Bereiche erhalten – intern etwa mit Chefredakteur Dirk Lübke, extern bei Ausflügen zum Landtag in Stuttgart oder zur Nachrichtenagentur DPA. Abgerundet wird die Ausbildung durch 30 Seminartage bei der Journalistischen Berufsbildung (JBB).

Damit die Volontäre in diesen vollgepackten zwei Jahren den Überblick behalten, stehen ihnen zahlreiche Kollegen zur Seite. Etwa Mentoren, die ihre jeweiligen „Volos“ begleiten und auch die beiden Ausbildungsredakteure: Julian Eistetter (28, Reporter „Region“) ist seit viereinhalb Jahren im Unternehmen: „Ich habe selbst beim ,Mannheimer Morgen’ volontiert und bin vor drei Jahren als Redakteur übernommen worden. Deshalb bin ich noch recht dicht dran – sicher ein Grund dafür, dass ich im April eine der beiden Stellen als Betreuer übernehmen durfte.“ Madeleine Bierlein (47, Reporterin „Welt“) schätzt den Kontakt zu den jungen Kollegen. „Es ist ein Lernen auf Gegenseitigkeit. Die Volontäre erfahren viel von den Redakteuren, aber wir bekommen auch zahlreiche neue Impulse durch den jüngeren Blick auf Themen.“

Die Volo-Betreuung beginnt mit der Sichtung der Bewerbung, auf die im besten Fall ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch folgt. Unterstützt von Redaktionsassistentin Julia Wadle begleiten die Ausbildungsredakteure die Volontäre auf ihren ersten Schritten im Haus. Auch Papierkram ist gefragt: Monats- und Jahrespläne müssen erstellt und angepasst, Volotage organisiert werden. Das Wichtigste aber ist der direkte Kontakt mit den Volos. Für jedes Anliegen offen zu sein und, wenn möglich, gemeinsam eine Lösung zu finden. Egal, ob bei der Auswahl von Seminaren, dem Einstieg in eine Reportage oder einer möglichst unblutigen Meldung. jei/mad

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019