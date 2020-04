Behandelte zurück ins Elsass

Zwei Franzosen aus dem Elsass, die zur Behandlung auf die Corona-Intensivstation im Klinikum gebracht worden sind, geht es deutlich besser. Ein 64-Jähriger habe am Mittwoch wieder in seine Heimatstadt Colmar zurückgebracht werden können, sagte dem „MM“ Dirk Schuhmann, der Sprecher der Universitätsmedizin. Der zweite Patient, ein 68-Jähriger, folge an diesem Donnerstag.

Die Männer waren am 23. und 24. März per Hubschrauber nach Mannheim gebracht worden, sie mussten beatmet werden. Für den Rücktransport genügen nun Krankenwagen. Laut Schuhmann müssen die beiden in Colmar allerdings noch etwas auf normalen Klinikstationen behandelt werden.

Insgesamt befinden sich auf der zentralen Corona-Intensivstation aktuell neun Menschen. Auf anderen Klinikum-Stationen sind zehn weitere, weniger schwere Fälle isoliert untergebracht. Solche Patienten gibt es auch im Diakonissen- und im Theresienkrankenhaus. Insgesamt liegen in den Mannheimer Kliniken derzeit etwa 50 Infizierte.

Generalkonsulin bedankt sich

Weil im Südwesten – im Gegensatz zum Elsass – noch viele Corona-Intensivbetten frei sind, hatte Baden-Württemberg dem Nachbarland die Übernahme einiger Patienten angeboten. Das Kalkül war, dass deren Behandlung abgeschlossen werden kann, bevor sich die Pandemie in Deutschland weiter ausbreitet. In Mannheim hat das gut geklappt.

Die französische Generalkonsulin Catherine Veber hat sich in einem persönlichen Schreiben an die Klinikum-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes und Freddy Bergmann für die Aufnahme ihrer Landsleute herzlich bedankt. Die „großzügige Geste in Zeiten extremer Anspannung auch in deutschen Krankenhäusern“ zeige die tiefe Freundschaft zwischen beiden Ländern. sma

