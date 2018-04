Behinderung durch neue Weichen

Anzeige

Die Deutsche Bahn erneuert im Bereich des Hauptbahnhofs Mannheim in der Zeit vom Samstag, 28., bis Montag, 30. April, sowie am 5. und 6. Mai mehrere Weichen. Es kommt zu folgenden Änderungen im Regionalverkehr:

Zweistündlicher Ausfall von Zügen der Linie RB67 (Mannheim–Neu-Edingen/Friedrichsfeld): Als Ersatz können Reisende die Linie RE60 Mannheim–Weinheim–Frankfurt nutzen, die zusätzlich in Mannheim ARENA/Maimarkt und Neu-Edingen/Friedrichsfeld hält. An den Bauwochenenden fährt die Linie RE60 wenige Minuten früher in Mannheim Hbf ab oder kommt wenige Minuten später in Mannheim an. Während der Bauarbeiten werden zahlreiche Züge im Bahnhof Mannheim Hbf an abweichenden Gleisen abfahren beziehungsweise ankommen. In Neu-Edingen/Friedrichsfeld besteht für Reisende eine Übergangsmöglichkeit von und zur Linie RB 68, die im Gegensatz zur RE-Linie an allen Stationen zwischen Heidelberg und Darmstadt hält.

Hinweis zum Maimarkt Mannheim: Trotz der Baumaßnahme wird das erhöhte Fahrgastaufkommen anlässlich des Maimarktes durch zahlreiche Zugverstärkungen und Sonderzüge berücksichtigt, und es halten wie immer alle Züge des Regional- und S-Bahnverkehrs zusätzlich am Haltepunkt Mannheim ARENA/Maimarkt. Ausnahmen: die RE-Linien von und nach Heilbronn. Besucher zum Maimarkt sollten auf die Zusatzplakate achten.