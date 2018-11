Behörde gibt Gutachten in Auftrag

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe will seine Pläne zur Sanierung des Rheindamms überprüfen lassen. Dazu wurde jetzt ein Gutachten am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Auftrag gegeben, wie das RP mitteilte. Gegen die Sanierungspläne, die die Rodung zahlreicher Bäume am Lindenhöfer Rheindamm vorsehen, hatten Bürger im Stadtteil protestiert.

Wissenschaftler der Forschungsgruppe für Boden- und Felsmechanik am KIT sollen nun klären, ob Bäume durch „alternative technische Bauweisen“ erhalten werden können. Nach Angaben des RP rechnet man bis Sommer 2019 mit Ergebnissen, die in einer öffentlichen Veranstaltung bekannt gegeben werden sollen. Ziel sei, den „Eingriff in den Baumbestand zu minimieren“.

Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof verspricht sich nach eigenen Angaben „nicht allzu viel“ von dem Gutachten der Karlsruher Universität. BIG-Vorsitzender Ulrich Holl fordert stattdessen ein „unabhängiges Gutachten“, das die Stadt Mannheim in Auftrag geben soll. Die Initiative sammelt zudem Spenden, um selbst ein Gutachten zu finanzieren. lang

Info: Infoseiten des RP zur Dammsanierung: bit.ly/2IoSzkT

