Behörden geben Bürgern Auskunft

Zur zweiten öffentlichen Informationsveranstaltung zur Damm-Erneuerung laden das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Stadt Mannheim am Freitag, 13. Juli, 18 Uhr, in den Saal der Jugendherberge, Rheinpromenade 21, ein, der Eintritt ist frei. Ganz neu ist das Thema nicht: Bereits im Juni 2017 referierten die Hochwasserschützer bei einer ebenfalls öffentlichen Bürgerversammlung über das Vorhaben. Auch der Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hatte sich im Januar dieses Jahres mit der Dammertüchtigung befasst, Grundstückseigentümer und Vereine wurden in Fachgesprächen über die Planungen informiert.