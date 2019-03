Behörden kündigen Testkäufe an

Um Jugendliche vor Gefährdungen in der Öffentlichkeit zu schützen, führen Polizei und städtische Stellen wieder verstärkt Kontrollen durch. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Dabei solle mit Testkäufen vor allem überprüft werden, ob beim Alkohol- und Zigarettenverkauf an Jugendliche das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Die Käufe, die in den kommenden Tagen und Wochen geplant sind, zielen auf Kioske und Lebensmittelmärkte ab.

„Mit den Testkäufen wollen wir das Bewusstsein dafür schaffen, dass der Verkauf von hochprozentigem Alkohol und Zigaretten an Minderjährige verboten ist“, erklärt Sicherheitsdezernent Christian Specht die verstärkten Kontrollen. Die Aktion ziele darauf ab, dass Vorschriften des Jugendschutzes eingehalten werden.

„Gesundheit der Kinder geht vor“

Siegfried Kollmar, Vizepräsident des Polizeipräsidiums, betont: „Die meisten Händler verhalten sich gesetzeskonform. Aber einige wenige schwarze Schafe gibt es dennoch. Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen geht vor.“

Das Jugendschutzgesetz besagt, dass der Verkauf und Konsum von Zigaretten erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Gleiches gilt für branntweinhaltige Getränke. Bier, Wein, Sekt und Mischgetränke sind ab 16 erlaubt. Die Testkäufe sollen Auftakt für weitere intensive Kontrollen im Stadtgebiet sein. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019