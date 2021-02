Behörden schließen vier von zehn Außen-Fitnessstudios - Mannheimer McFit-Angebot noch offen

Mannheim/Berlin.Mitten im Lockdown trainieren im Fitnessstudio? Seit Anfang November sind die Studios geschlossen - eine der bundesweiten Corona-Beschränkungen. Die Studio-Kette McFit, die zur RSG Group gehört, wollte mit einem ungewöhnlichen Angebot eine Übergangslösung anbieten: ein Traning an Geräten im Freien mit speziellem Hygienekonzept und festen Terminen. Zehn Studios öffneten am Samstag die dafür aufgestellen Zelte, darunter in Berlin, Mainz, Hamburg und Wiesbaden. In der Region öffnete der Mannheimer McFit-Ableger.

Allerdings schritten mittlerweile in einigen Kommunen die Behörden ein: "Vier unserer zehn Outdoor-Gym-Standorte sind aktuell behördlich geschlossen worden", sagte eine McFit-Sprecherin auf Anfrage. Man sei im engen Austausch mit den jeweiligen Behörden vor Ort, um Lösungen zu finden, also wieder öffnen zu können. "Mannheim ist nach wie vor in Betrieb", sagte die Sprecherin.. "Das Angebot wird sehr gut angenommen und die meisten Slots sind ausgebucht."

