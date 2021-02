„Bei Corona vieles richtig gemacht“

Für eine „Bestenauswahl“ in der Politik macht sich AfD-Landtagskandidat Heinrich Koch (links neben Jörg Meuthen) stark. Der Bundesvorsitzende war zum Wahlkampftermin in ein Mannheimer Gewerbegebiet gekommen. Für den erkrankten Robert Schmidt nahm Ersatzkandidat Rüdiger Ernst an der Gesprächsrunde teil.