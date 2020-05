Bei Diebstahl überrascht

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Mittwochabend eine Geldbörse aus einem VW in der Helmertstraße auf der Rheinau gestohlen hat. Die Polizei teilte mit, dass ein 24-Jähriger gegen 22.35 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte und sah, wie eine fremde männliche Personen darin saß und den Innenraum durchsuchte. Als sich der Täter ertappt fühlte, flüchtete er in Richtung des Skate-Parks.

Der 24-Jährige stellte fest, dass der Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und den Geldbeutel mitgenommen hatte. Eine sofort eingeleitete Polizeifahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, trug eine graue Hose, ein schwarzes Oberteil, eine Kappe und schwarze Schuhe. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Nummer 0621/833970. fab/pol

