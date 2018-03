„Bei einer Revolution wird es Scherben geben“

Anzeige

Sie sprechen von Rollenklischees. Meinen Sie bestimmte?

Finkel: Zu diesen Stereotypen gibt es einige Studien. Bei einer etwas älteren Untersuchung sieht man den Effekt schon bei der Beurteilung von Kleinkindern. Man hat Mütter und Väter gebeten, die Krabbelfähigkeit und Größe eines Neugeborenen zu schätzen. Einmal sagte man, das Kind heiße Laura und einmal war es Paul. Wenn es Laura war, wurden die Komponenten signifikant geringer eingeschätzt als bei dem Namen Paul.

Und im Arbeitskontext?

Finkel: Hier gibt es zum Beispiel das „Think Female Think Crisis-Stereotyp“. Frauen kommen häufig in Führungspositionen, wenn die Firma in Schieflage ist. Wenn alles normal ist, werden eher Männer berufen. Das wird oft damit erklärt, dass man sagt „Frauen sind in schwierigen Situationen die besseren. Die Verständnisvollen“. Das führt zur Aufrechterhaltung des Problems der geringen Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Wenn das Unternehmen schon schief läuft, dann müsste häufig schon Wonderwoman kommen, um es zu retten. Wenn es die Frau nicht schafft, heißt es: „Siehste, hab’ ich doch gesagt: ’ne Frau“.

Gibt es das auch bei Männern?

Finkel: So ähnlich: Man hat Arbeitnehmer gebeten, einen Manager und einen Mann mit typischen Eigenschaften zu beschreiben. Die Überlappungen zwischen den beiden waren sehr groß. Die Beschreibung einer weiblichen Person hingegen ergab signifikant weniger Überlappungen mit dem Bild des Managers. Diesen Stereotyp nennt man „Think Male Think Manager-Stereotyp“. Deshalb werden Frauen bei Beförderungen oft übergangen. Weil sie daran gemessen werden, wie gut sie ein Mann sind.

Wie soll ich mich als Frau verhalten, die im Vorstand mit sexistischen Witzen konfrontiert wird?

Finkel: Wenn es mich verletzen würde, würde ich sachlich etwas sagen. Aber wegen Kleinigkeiten muss ich keinen zermürbenden Kampf losbrechen. Es ist natürlich nicht richtig. Aber das in einer bestehenden Gruppe abrupt verändern zu wollen, ist nicht der strategisch schlaue Weg. Veränderungen finden langsam statt. Wenn man eine Revolution plant, wird es Scherben geben. Das ist meine persönliche Auffassung davon.

Wird das die Zeit regeln?

Finkel: Nein. Das hat die Zeit gezeigt. Ich bin Kind einer Heidelberger 68erin. Meine Mutter ist, wie ihre Kohorten-Genossinnen, auf die Straße gegangen und hat für Frauenrechte demonstriert. Es hat sich einiges getan. Aber nicht so viel, wie man vermutet hätte. Wenn wir uns heutzutage anschauen, wie wenige Frauen in Führungspositionen sind und, dass es immer noch um die 20 Prozent weniger Gehalt für die gleiche Arbeit gibt, dann hat sich nicht so viel getan. Das Problem ist – und das hängt mit den Klischees zusammen –, dass sich diese Bilder in den Köpfen nicht verändern. Die Denkweise muss sich verändern. Das passiert nicht, nur weil den Frauen bessere Möglichkeiten geboten werden, Karriere zu machen. Die andere Seite ist die der Männer. Kein Hahn kräht danach, wie wichtig es ist, dass auch die Männer zu Hause bei den Kindern sind oder auch wie viele Männer sich im Haushalt beteiligen. Da machen wir Frauen auch Fehler, indem wir sie nicht in die Pflicht rufen.

Ist das ein Grund dafür, dass die Stereotype nicht verschwinden?

Finkel: Natürlich! Das ist in unserer Kultur – quasi unserer Gesellschafts-DNA – verankert. Das kann man mit Epigenetik vergleichen. Bildlich gesprochen haben wir diese Eigenschaft genetisch verankert. Ob Gene an- oder ausgeschaltet sind, hängt aber auch von ihrer Umwelt ab, und wenn wir das Außenherum nicht ändern, verspielen wir eine Chance, diese Gene auszuschalten und das „kulturelle Erbgut“ zu verändern. Wir passen uns immer dem Kontext an. Das müssen wir auf unsere Denkweise übertragen. Dass eben etwa nicht schief geguckt wird, wenn Männer in Elternzeit gehen.

Das wird hier in Deutschland ja auch schon versucht.

Finkel: Das ist auch ein wichtiger erster Schritt. Wichtiger ist aber, dass das Problem verstanden wird. Ein Problem, das es schon immer gab. Das, was Frauen zu Hause gemacht haben, hat auch früher nicht die verdiente Anerkennung bekommen. Gleichzeitig wird so getan, als nehme man nur den Frauen etwas weg, wenn sie zu Hause bleiben müssen.

Fehlt auch den Männern etwas?

Finkel: Ja, und auch den Kindern wird etwas „genommen“. Die meisten haben eine viel engere Beziehung zu der Mutter, weil sie meist mehr Zeit mit ihr verbracht haben. Das ist den Männern gegenüber auch nicht fair. Wenn man früher als Mann gesagt hat: „Ich gehe jetzt in Elternzeit“, dann war man ein Exot. Das wird zum Glück gerade etwas besser. Aber es schwebt trotzdem noch mit – unausgesprochen. Und selbst, wenn nicht, bei Männern schwebt zumindest immer noch die Angst mit: „Haben die anderen Angst, dass ich meinen Job jetzt nicht mehr richtig mache?“, „Werde ich noch als entscheidungsfähig wahrgenommen?“. Nur, wenn die Sachen gleichwertig sind, gibt es eine realistische Entscheidung für Frauen und Männer. Momentan heißt es nur: „Liebe Frauen, wir ebnen euch den Weg, damit ihr Karriere macht, aber wenn ihr Kinder wollt, dann habt ihr Pech“. (jor)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018